В Якутии столкнулись два теплохода с автомобилями

В Якутии на реке Лена столкнулись два грузовых теплохода. На борту обоих судов находились автомобили.

Инцидент произошел 27 сентября в 22:40 по местному времени (16:40 МСК) на левом берегу реки.

По предварительным данным, теплоход «СПН-865», следовавший по маршруту Якутск — Нижний Бестях, столкнулся с теплоходом «СПН-858», двигавшимся в обратном направлении.

В результате происшествия пострадал один человек. Теплоход «СПН-858» получил повреждения носовой части, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственное управление на транспорте СК РФ.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.



Как сообщал «Ридус», в прошлые выходные в Якутии во время переправы через реку Лена столкнулись два парома. Инцидент произошел на переправе Якутск — Нижний Бестях около острова Сафон.