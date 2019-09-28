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В Якутии столкнулись два теплохода с автомобилями

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© vssut.sledcom.ru

© vssut.sledcom.ru

В Якутии на реке Лена столкнулись два грузовых теплохода. На борту обоих судов находились автомобили.

Инцидент произошел 27 сентября в 22:40 по местному времени (16:40 МСК) на левом берегу реки.

По предварительным данным, теплоход «СПН-865», следовавший по маршруту Якутск — Нижний Бестях, столкнулся с теплоходом «СПН-858», двигавшимся в обратном направлении.

В результате происшествия пострадал один человек. Теплоход «СПН-858» получил повреждения носовой части, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственное управление на транспорте СК РФ.

© vssut. sledcom.ru

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Как сообщал «Ридус», в прошлые выходные в Якутии во время переправы через реку Лена столкнулись два парома. Инцидент произошел на переправе Якутск — Нижний Бестях около острова Сафон.

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