В Москве сотрудницы полиции пожаловались на домогательства начальника

В столичном управлении полиции начали проверку после того, как сотрудницы отдела внутренних дел района Щукино пожаловались на домогательства начальства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

Подтверждаем проведение проверки, — рассказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Ранее две сотрудницы ОМВД «Щукино» написали заявление в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии с связи с домогательствами одного из начальников, о чем сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным издания, одна из женщин в качестве доказательства привела переписку с подполковником, который присылал ей недвусмысленные предложения по телефону.