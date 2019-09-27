В Москве сотрудницы полиции пожаловались на домогательства начальника
- 27 сентября 2019, 21:26
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столичном управлении полиции начали проверку после того, как сотрудницы отдела внутренних дел района Щукино пожаловались на домогательства начальства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.
Подтверждаем проведение проверки, — рассказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Ранее две сотрудницы ОМВД «Щукино» написали заявление в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии с связи с домогательствами одного из начальников, о чем сообщила газета «Московский комсомолец».
По данным издания, одна из женщин в качестве доказательства привела переписку с подполковником, который присылал ей недвусмысленные предложения по телефону.
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