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Пострадавшего в Турции российского туриста перевезли на родину

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© pexels.com

© pexels.com

Российского туриста, пострадавшего в Турции в результате ДТП, эвакуировали регулярным авиарейсом в Казань, сообщает генеральное консульство РФ в Анталье.

Отмечается, что мужчина 1981 года рождения при содействии сотрудников дипмиссии был доставлен в аэропорт и отправлен на родину регулярным пассажирским авиарейсом.

Россиянин прибыл в Казань, где его госпитализировали.

Как сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье, мужчина пострадал в ДТП, когда ехал на арендованной машине.

Несколько дней назад, как сообщал «Ридус», в турецкой Анталье в результате ДТП с автобусом пострадали 22 гражданина России.

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