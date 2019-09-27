Пострадавшего в Турции российского туриста перевезли на родину

Российского туриста, пострадавшего в Турции в результате ДТП, эвакуировали регулярным авиарейсом в Казань, сообщает генеральное консульство РФ в Анталье.

Отмечается, что мужчина 1981 года рождения при содействии сотрудников дипмиссии был доставлен в аэропорт и отправлен на родину регулярным пассажирским авиарейсом.

Россиянин прибыл в Казань, где его госпитализировали.

Как сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье, мужчина пострадал в ДТП, когда ехал на арендованной машине.

Несколько дней назад, как сообщал «Ридус», в турецкой Анталье в результате ДТП с автобусом пострадали 22 гражданина России.