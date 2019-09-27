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Двух иностранок задержали по подозрению в краже в центре Москвы

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В столице полицейские задержали двух гражданок Кубы по подозрению в краже у посетительницы ресторана, сообщает АГН «Москва», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 21-летняя жительница подмосковного Королева обратилась в полицию, сообщив, 15 сентября вместе с подругой в была в латиноамериканском ресторане в центре Москвы.

Девушка рассказала, что иногда с приятельницей они выходили из-за стола потанцевать.

Собираясь домой, она обнаружила пропажу своей сумочки, в которой находились деньги, мобильный телефон, банковские карты, социальная карта, — отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что с карты потерпевшей были списаны 13 тысяч рублей, а общий ущерб составил около 32 тысяч рублей.

Спустя девять дней, вечером 24 сентября, правоохранители задержали двух гражданок Республики Куба возле станции «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Проживающих в Москве в съемной квартире женщин 1976 и 1996 годов рождения изобличили в краже, против них возбудили уголовное дело. В настоящее время ведется следствие.

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