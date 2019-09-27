Россиянин вернул полиции выпавший из машины пулемет

В Ингушетии местный житель передал полиции пулемет Калашникова с патронами, который нашел на федеральной трассе «Кавказ», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, накануне в Назрановском районе республики между селами Яндаре и Гази-Юрт у сотрудников правоохранительных органов, ехавших на автомобиле по трассе, «при неизвестных обстоятельствах был утрачен ПКМС калибра 7,62 мм (пулемет Калашникова), снаряженный 100 патронами».

Правоохранители обратились к местным жителям с просьбой найти пулемет, отметил собеседник агентства.

Нашедший оружие мужчина добровольно выдал его, пояснив, что нашел его на 582 км трассы «Кавказ» около села Яндаре.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.