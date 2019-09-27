найти ×
   
  • USD +0.13
    64.42
  • EUR -0.07
    70.32
СохранитьСохранено0
×

-10115

Россиянин вернул полиции выпавший из машины пулемет

Small default
Пулемет Калашникова. © Общественное достояние

Пулемет Калашникова. © Общественное достояние

В Ингушетии местный житель передал полиции пулемет Калашникова с патронами, который нашел на федеральной трассе «Кавказ», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, накануне в Назрановском районе республики между селами Яндаре и Гази-Юрт у сотрудников правоохранительных органов, ехавших на автомобиле по трассе, «при неизвестных обстоятельствах был утрачен ПКМС калибра 7,62 мм (пулемет Калашникова), снаряженный 100 патронами».

Правоохранители обратились к местным жителям с просьбой найти пулемет, отметил собеседник агентства.

Нашедший оружие мужчина добровольно выдал его, пояснив, что нашел его на 582 км трассы «Кавказ» около села Яндаре.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Тест: Взгляните на картину и узнайте своё будущее
192277134читать позжечитаю позже
Интернет
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи
54049158читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

13026678читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

4026607читать позжечитаю позже