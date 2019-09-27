В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в Сети

В Министерстве внутренних дел России подготовили изменения в закон «О полиции», предусматривающий административную ответственность за оскорбления стражей порядка в Сети.

Поправки в закон размещены на портале проектов нормативно-правовых актов.

В МВД отмечают, что данные изменения необходимы, чтобы защитить «неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции».

В ведомстве предложили наказывать всех, включая сотрудников правоохранительных органов за распространение информации, «выражающей явное неуважение к органам внутренних дел Российской Федерации».

Предположительно, поправки к закону могут вступить в силу в январе 2020 года.

Напомним, Государственная дума РФ приняла в окончательном чтении закон об оскорблении институтов и символов государственной власти России в начале марта. При первом нарушении гражданину может грозить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100—200 тысяч рублей, а в случае «устойчивого рецидива» — до 200—300 тысяч рублей.

Первый приговор по новому закону был вынесен 23 апреля в Новгородской области.

МВД России в июле этого года выпустило подробную инструкцию для полицейских о порядке возбуждения административных дел о «неуважении к власти» по материалам из социальных сетей.

Так, возбуждать дела за оскорбления органов власти в личной переписке пользователей возбраняется. Важно, чтобы авторы публикаций показывали «надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам». Если такие материалы отсутствуют, в возбуждении административного дела нужно отказать.

Как сообщал «Ридус», в июле российский суд впервые отказался штрафовать за неуважение к власти.