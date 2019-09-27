Турчак предложил зарубежным партиям заключить договор о невмешательстве

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил политическим партиям европейских государств заключить меморандум о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств.

Он отметил, что уважение суверенитета и равенства европейских стран — залог безопасности Европы. Также Турчак напомнил, что в 2018 году «Единая Россия» уже предлагала объединить усилия различных политических сил в борьбе против «противоправного вмешательства во внутренние дела стран».

Мы уже обсуждали этот вопрос со многими парламентскими партиями в Европе и готовы к совместным действиям по разработке соответствующего меморандума, — заявил Андрей Турчак на конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе», которая проходит в Калининграде.

Когда меморандум будет готов, партии намерены донести его содержания до политического руководства своих стран, добавил Турчак.

«Есть международная дипломатия на уровне правительств, есть парламентская дипломатия, а мы занимаемся партийной. Чем шире воронка, тем лучше», — заключил секретарь генсовета ЕР.



В международной конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе» принимали участие представители партий тридцати стран, в том числе члены Народной партии Испании, итальянской «Лиги севера», правящей партии Венгрии «Фидес», Сербской народной и Сербской прогрессивной партий, передает РБК.