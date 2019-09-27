Матвиенко: Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова разместить у себя штаб-квартиру ООН, если ей поступит такое предложение, сообщает РИА Новости.

Спикер верхней палаты российского парламента отметила, что «наша страна смогла бы обеспечить это „великое переселение“ Организации Объединенных Наций и уж точно гарантировала бы права всех зарубежных участников».

Матвиенко добавила, что это непростая тема, хотя бы по той причине, что для подобного переезда потребуются сотни миллиардов долларов.

Но вопрос не в деньгах, а в принципиальном решении. Тем более что ООН существует на взносы государств-членов, — приводит агентство слова спикера.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» в связи с невыдачей части российской делегации виз США предположил, что, видимо, настало время ставить вопрос о переносе из Нью-Йорка штаб-квартиры ООН.

По его словам, следует задуматься о том, чтобы проводить важные международные мероприятия на более устойчивых площадках, отмечает News.ru.



Как сообщал «Ридус», заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну. Этот комитет отвечает за вопросы разоружения.

Напомним, американскую визу для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке не получили десять членов делегации России. В их числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Госдеп не стал комментировать инцидент, сославшись на конфиденциальность информации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что данный случай говорит о неуважении США к членам ООН, а министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инцидент настоящим позором для Соединенных Штатов.

Глава МИД РФ пообещал ответить на то, что США не выдали визы членам российской делегации для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.

