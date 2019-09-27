В Калуге актер умер во время спектакля
- 27 сентября 2019, 17:09
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Актер калужского Театра юного зрителя Андрей Семенов умер во время спектакля.
Печальный инцидент произошел в четверг, 26 сентября, во время спектакля «Очень простая история» Марии Ладо.
Роль Ангела он доиграет уже за гранью нашего мира, — говорится в сообщении театра.
О причинах смерти артиста не сообщается.
На счету актера более 30 ролей в различных постановках ТЮЗа. Первую роль в этом театре артист сыграл в спектакле «Женитьба» в 1992 году.
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