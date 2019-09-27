В Калуге актер умер во время спектакля

Актер калужского Театра юного зрителя Андрей Семенов умер во время спектакля.

Печальный инцидент произошел в четверг, 26 сентября, во время спектакля «Очень простая история» Марии Ладо.

Роль Ангела он доиграет уже за гранью нашего мира, — говорится в сообщении театра.

О причинах смерти артиста не сообщается.

На счету актера более 30 ролей в различных постановках ТЮЗа. Первую роль в этом театре артист сыграл в спектакле «Женитьба» в 1992 году.