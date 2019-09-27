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Экологи предупредили об ухудшении качества воздуха в Москве

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

В столичном регионе к вечеру пятницы ухудшатся условия для рассеивания вредных веществ в воздухе.

Неблагоприятные условия ожидаются с 18:00 сегодняшнего дня до 10:00 субботы, 28 сентября.

Для всех предприятий, расположенных в Москве, а также в Балашихе, Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Красногорске, Мытищах, Подольске, Серпухове, Старой Купавне, Ступино, Шатуре, Щелково, Электростали объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) I степени опасности, сообщает Росгидромет.

Как отмечают специалисты, неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных веществ возникают при слабом ветре и низком давлении.

Как сообщал «Ридус», две недели назад на юго-востоке Москвы было зафиксировано двукратное превышение нормы содержания сероводорода в воздухе.

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