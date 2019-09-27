Полиция Калифорнии пересела на электрическую машину Tesla, но опыт получился неудачным. Во время недавней погони за правонарушителем у офицера Джесси Хартмана автомобиль просто разрядился, поэтому полицейский так и не смог поймать нарушителя.

Конечно, на подмогу выехали обычные патрульные машины, но ситуация получилась крайне неприятная.

Сообщается, что это была первая электрическая машина в департаменте. Полиция планировала полностью отказаться от автомобилей на бензине, но сейчас это предложение кажется руководству сомнительной затеей.

Тем не менее сотрудники калифорнийской полиции довольны электрической Tesla и заверяют, что такой случай единичный. Обычно полного заряда машины хватает на весь день, а после смены стабильно остается 40—50% зарядки.

Полицейский департамент начал расследование, чтобы разобраться в причинах неудачной погони. Какую-то часть маршрута офицер Джесси Хартман смог проехать на скорости 200 километров в час, после чего автомобиль показал, что заряда батареи очень мало.

Диспетчер принял решение остановить погоню: она была признана небезопасной из-за того, как подозреваемый вел машину, а также из-за зарядки, которой бы хватило на 10 минут максимум.

Расследование показало, что автомобиль вышел на работу без полного заряда батареи. Из-за этого инцидента машина с преступником смогла скрыться.