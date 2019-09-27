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Погоня за преступником на Tesla не удалась — авто просто разрядилось

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Fremont Police

© Fremont Police

Полиция Калифорнии пересела на электрическую машину Tesla, но опыт получился неудачным. Во время недавней погони за правонарушителем у офицера Джесси Хартмана автомобиль просто разрядился, поэтому полицейский так и не смог поймать нарушителя.

Конечно, на подмогу выехали обычные патрульные машины, но ситуация получилась крайне неприятная.

Сообщается, что это была первая электрическая машина в департаменте. Полиция планировала полностью отказаться от автомобилей на бензине, но сейчас это предложение кажется руководству сомнительной затеей.

Тем не менее сотрудники калифорнийской полиции довольны электрической Tesla и заверяют, что такой случай единичный. Обычно полного заряда машины хватает на весь день, а после смены стабильно остается 40—50% зарядки.

Полицейский департамент начал расследование, чтобы разобраться в причинах неудачной погони. Какую-то часть маршрута офицер Джесси Хартман смог проехать на скорости 200 километров в час, после чего автомобиль показал, что заряда батареи очень мало.

Диспетчер принял решение остановить погоню: она была признана небезопасной из-за того, как подозреваемый вел машину, а также из-за зарядки, которой бы хватило на 10 минут максимум.

Расследование показало, что автомобиль вышел на работу без полного заряда батареи. Из-за этого инцидента машина с преступником смогла скрыться.

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Экологи предупредили об ухудшении качества воздуха в Москве

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

В столичном регионе к вечеру пятницы ухудшатся условия для рассеивания вредных веществ в воздухе.

Неблагоприятные условия ожидаются с 18:00 сегодняшнего дня до 10:00 субботы, 28 сентября.

Для всех предприятий, расположенных в Москве, а также в Балашихе, Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Красногорске, Мытищах, Подольске, Серпухове, Старой Купавне, Ступино, Шатуре, Щелково, Электростали объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) I степени опасности, сообщает Росгидромет.

Как отмечают специалисты, неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных веществ возникают при слабом ветре и низком давлении.

Как сообщал «Ридус», две недели назад на юго-востоке Москвы было зафиксировано двукратное превышение нормы содержания сероводорода в воздухе.

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