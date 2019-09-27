Кузнецова назвала число проживающих в России слепоглухих детей

В России проживает 732 слепоглухих ребенка, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова со ссылкой на благотворительные организации.

По ее словам, на данный момент в стране наблюдается целый спектр трудностей, который препятствует социализации слепоглухих детей. Во-первых, слепоглухота до сих пор не выделена в отдельный вид нарушения здоровья. А во-вторых, в России нет ни одного вуза, где бы готовили специалистов для работы со слепоглухими детьми.

«Из этого вытекает еще одна проблема — особенности и трудности с организацией образовательного процесса. С отсутствием специализированных педагогов очень трудно выстроить работу с такими детьми», — подчеркнула детский омбудсмен, выступая в Общественной палате РФ.

Власти и благотворительные организации уже обратили внимание на проблемы слепоглухих. Вскоре в Сергиевом Посаде будет построен многофункциональный центр с поликлиникой, образовательным учреждением и общежитием для людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению.

«После 18 лет слепоглухие не могут найти работу, жилье и устроиться в жизни. Поэтому мы придумали создать жилой учебно-производственный комплекс Деревня „Преображение“, где у молодых людей будет возможность проживания на территории этой деревни, обучения профессиям, социализации и трудоустройства на базе этого комплекса», — приводит РАПСИ слова президента благотворительного фонда памяти Великой княгини Елисаветы Феодоровны монахини Ефросинии.