Можно ли сравнивать физический и умственный труд

Команда французских ученых провела исследование, в котором приняли участие спортсмены. Специалисты хотели выяснить, как постоянные физические нагрузки сказываются на работе мозга.

Вам необходимо контролировать автоматический процесс, который заставляет вас останавливаться при болях в мышцах или суставах, — заявили авторы работы.

На это исследование ученых подтолкнула вечная проблема всех спортсменов — перетренированность. При регулярных больших физических нагрузках человек начинает постоянно чувствовать усталость, поэтому у всех профессиональных спортсменов обязательно должны быть дни отдыха от занятий.

Французские ученые задались вопросом: не может ли причиной этого синдрома отчасти быть нервная усталость? Чтобы это выяснить, ученые пригласили 37 спортсменов, выступающих в силовых видах спорта. Средний возраст участников составлял 35 лет.

Случайным образом испытуемых разделили на две группы. Спортсмены из первой группы тренировались две недели с нормальной интенсивностью, неделю с уменьшенной интенсивностью, затем следовали три недели тренировок с повышенной на 40% интенсивностью и снова неделя «разгрузочных тренировок».

У второй группы было такое же расписание, но на третьем этапе у них были тренировки не с повышенной, а с нормальной интенсивностью.

Во время всего эксперимента за здоровьем спортсменов наблюдали медики. Участников попросили заполнить анкеты, в которой задавались вопросы о самочувствии во время эксперимента. Также была проведена магнитно-резонансная томография головного мозга.