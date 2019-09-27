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Можно ли сравнивать физический и умственный труд

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда французских ученых провела исследование, в котором приняли участие спортсмены. Специалисты хотели выяснить, как постоянные физические нагрузки сказываются на работе мозга.

Вам необходимо контролировать автоматический процесс, который заставляет вас останавливаться при болях в мышцах или суставах, — заявили авторы работы.

На это исследование ученых подтолкнула вечная проблема всех спортсменов — перетренированность. При регулярных больших физических нагрузках человек начинает постоянно чувствовать усталость, поэтому у всех профессиональных спортсменов обязательно должны быть дни отдыха от занятий.

Французские ученые задались вопросом: не может ли причиной этого синдрома отчасти быть нервная усталость? Чтобы это выяснить, ученые пригласили 37 спортсменов, выступающих в силовых видах спорта. Средний возраст участников составлял 35 лет.

Случайным образом испытуемых разделили на две группы. Спортсмены из первой группы тренировались две недели с нормальной интенсивностью, неделю с уменьшенной интенсивностью, затем следовали три недели тренировок с повышенной на 40% интенсивностью и снова неделя «разгрузочных тренировок».

У второй группы было такое же расписание, но на третьем этапе у них были тренировки не с повышенной, а с нормальной интенсивностью.

Во время всего эксперимента за здоровьем спортсменов наблюдали медики. Участников попросили заполнить анкеты, в которой задавались вопросы о самочувствии во время эксперимента. Также была проведена магнитно-резонансная томография головного мозга.

Оказалось, что физические упражнения способны утомлять мозг не меньше умственных. Спортивному сообществу стоит уделять большое внимание отдыху спортсменов перед соревнованиями, — заключили эксперты.
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