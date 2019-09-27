Оппозицию заподозрили в спекуляциях на деле Павла Устинова

Мосгорсуд решил отложить рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова, осужденного за применение насилия по отношению к сотруднику Росгвардии, на 30 сентября. Причина — удовлетворение просьбы защиты и потерпевшего о приобщении к делу новых видеозаписей задержания актера.

Между тем близкий соратник создателя ФБК Алексея Навального Леонид Волков увидел в решении суда некий злой умысел. По его мнению, судья намерен приговорить Устинова к условному сроку. Очень многим такой приговор, скорее всего, не понравится. И тогда на согласованный митинг, который состоится 29 сентября, выйдут не только оппозиционные активисты, но и заступники Павла Устинова.

Профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев назвал рассуждения Волкова «чушью» и очередной попыткой оппозиции «лишний раз настроить людей против власти».

«У судов огромная загруженность. Мы знаем, что там большие очереди. Политическое руководство на это всё не влияет. Все разговоры оппозиции о том, что кто-то там звонит и диктует судам, кого им следует приговорить, являются мифологией, а не правдой», — сказал эксперт.

Матвейчев добавил, что суровый приговор Павлу Устинову — судебная ошибка, которая сейчас исправляется в рамках правового поля.



У нас есть какой-то процент неправильных приговоров. Он устанавливается с помощью судебно-правовых действий: подача апелляций, поиск дополнительной доказательной базы и так далее. Во все странах, где следствие отделено от суда, процент неправильных приговоров примерно такой же, как и в России. Поэтому да, случаются определенные ошибки. Но они без особых проблем корректируются в судебном порядке, — заключил Матвейчев.

Напомним, что Павел Устинов был задержан 3 августа в Москве на Пушкинской площади во время несогласованного митинга. Актеру было предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он оказывал сопротивление при задержании, в результате чего росгвардеец получил вывих плеча.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера к трем с половиной годам колонии общего режима. В защиту Павла Устинова высказались многие представители общественности и государственные служащие.

20 сентября Мосгорсуд постановил освободить актера из-под стражи под подписку о невыезде.