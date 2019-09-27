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«ВКонтакте» начала борьбу с антипрививочниками

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Социальная сеть «ВКонтакте» тоже вступила в борьбу с мракобесами, которые пропагандируют отказ от вакцинации. Теперь сообщество предупреждает пользователей о возможной недостоверной информации, которая может содержаться в группах противников прививок.

Если человек вступает в такую группу, то на экране возникает предупреждение об опасности отказа от вакцинации. Также «ВКонтакте» выдает плашку со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВКонтакте» последовала примеру Facebook, который совсем недавно тоже начал борьбу с антипрививочниками.

Напомним, ВОЗ 5 сентября заявила, что поддерживает Facebook в инициативе предоставлять пользователям объективную информацию о вакцинации в поисковых системах. Компания подтвердила, что «начинает внедрять новые способы подключения людей к достоверным данным о вакцинах в Facebook и Instagram».

По данным ВОЗ, недавний массовый отказ от прививок привел к вспышкам кори и смерти людей по всему миру, в том числе в США и в странах Европы.

Теперь группы, агитирующие отказаться от вакцинации, не появляются в поиске на первом месте, а также для вступления в такие сообщества нужно подтвердить свое действие. Отмечается, что уведомление с предупреждением возникает во всех группах такой тематики независимо от количества подписчиков.

Социальные сети призывают неравнодушных пользователей жаловаться на группы антипрививочников.

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