Минобороны отстрелялось «Ониксами» по Северному морскому пути

На официальном YouTube-канале Минобороны РФ опубликовано видео пуска крылатой сверхзвуковой ракеты «Оникс». Стрельба велась на Чукотке военнослужащими Тихоокеанского флота в рамках плана боевой подготовки ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России.

«Стрельбу по морской цели, находившейся на расстоянии более 200 километров, выполнил расчет берегового ракетного комплекса „Бастион“ Тихоокеанского флота», — сказано в описании к видеоролику.



Пораженная цель, имитирующая надводный корабль, находилась на трассе Северного морского пути, полет ракеты прошел в штатном режиме. Безопасность стрельб обеспечивали около десяти боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

В 2010 году ракетные комплексы «Бастион» получил на вооружение Черноморский флот. Их развернули в том числе в Крыму, чтобы контролировать акваторию Черного моря и выход из пролива Босфор.

Одна батарея комплекса «Бастион» представляет собой 12 пусковых установок на базе белорусского тягача МЗКТ-7930. Транспортно-пусковые контейнеры оснащены противокорабельными ракетами «Оникс» с 290-килограммовой боевой частью и дальностью полета порядка 500 километров. Двух-трех таких ракет достаточно для потопления фрегата, пяти — авианосца.

Оставаясь в глубине побережья, комплекс «Бастион» недосягаем для палубной авиации противника. Из-за скорости и интенсивных маневров во время полета ракету «Оникс» трудно заметить и сбить. Особенность ракеты в том, что она следует над поверхностью воды на высоте в несколько метров.

Ранее командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт заявил, что Северный морской путь должен быть международной транспортной артерией и Америка проведет там «учения по обеспечению свободы мореплавания». Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти добавил, что Пентагон поменял свои оперативные планы в Арктике, чтобы обеспечить сдерживание растущему влиянию России и Китая.

Сейчас Севморпуть активно использует только Россия, поскольку у других стран нет для этого подходящих кораблей, а президент Владимир Путин настаивает на исключительных правах РФ в Арктическом регионе.