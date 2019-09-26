Пульт управления четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС показали на видео

В Сети появилась видеозапись с экскурсии журналистов к пульту управления четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которая прошла в рамках презентации путеводителя по зоне отчуждения. Именно здесь в 1986 году неосторожные действия операторов атомной станции привели к взрыву ядерного реактора и запустили цепь трагических событий, обернувшихся человеческими жертвами.

Видеозапись из диспетчерской четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС опубликовало агентство Ruptly. Судя по кадрам, часть оборудования с пульта управления реактором разобрали на сувениры сталкеры.



Поскольку комната с пультом управления находится в непосредственной близости от разрушенного реактора, уровень радиации в ней в тысячи раз превышает допустимую норму. Журналисты, получивших доступ в помещение в рамках презентации, были одеты в специальные защитные костюмы, а у пульта управления они находились не более пяти минут.

Напомним, в июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о строительстве «зеленого коридора» в Чернобыле, открыв тем самым зону отчуждения для ученых, историков и туристов. Последние и без особых разрешений с каждым годом все чаще совершают прогулки в окрестностях печальной известной атомной станции. По данным украинских СМИ, за первые восемь месяцев 2019 года Чернобыльскую зону посетили почти 75 тысяч человек.

Всплеск общественного интереса к событиям Чернобыльской катастрофы спровоцировал мини-сериал «Чернобыль», созданный известным американским сценаристом Крэйгом Мазином. В России этот сериал раскритиковали за киноляпы и несоответствие сюжета реальным историческим событиям, но он все равно собрал преимущественно положительные отзывы у зрителей.

В Белоруссии зону отчуждения Чернобыльской АЭС тоже открыли в этом году для проведения экскурсий. Уже созданы два туристических маршрута: по дорогам со свежим покрытием и в местах, где уровень радиации не превышает норму. В отдельные места, где находиться опасно, туристам доступ по-прежнему закрыт.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в Чернобыльской зоне отчуждения нашли радиоактивные остатки грузовика ЗиЛ, которые могут представлять опасность для здоровья людей.