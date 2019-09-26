В Ивановской области погибли два сотрудника СК РФ
- 26 сентября 2019, 21:35
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Ивановской области около города Вичуга двое сотрудников регионального управления СК РФ погибли в ДТП.
Еще один человек серьезно пострадал, его госпитализировали.
Инцидент произошел на 146-м километре автодороги Ковров — Шуя — Кинешма около 17:15.
По предварительным дынным, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик, сообщается на сайте регионального управления МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и следователи-криминалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ по Ивановской области.
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