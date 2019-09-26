В Ивановской области погибли два сотрудника СК РФ

В Ивановской области около города Вичуга двое сотрудников регионального управления СК РФ погибли в ДТП.

Еще один человек серьезно пострадал, его госпитализировали.

Инцидент произошел на 146-м километре автодороги Ковров — Шуя — Кинешма около 17:15.

По предварительным дынным, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик, сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и следователи-криминалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК РФ по Ивановской области.