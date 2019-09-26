Главы МИД РФ и Грузии провели первую за десять лет встречу

Глава МИД России Сергей Лавров впервые за десять лет провел встречу со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Встреча состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Были обсуждены вопросы безопасности, связанные с оккупированными территориями», — цитирует РБК комментарий специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе.

Встреча была организована при содействии Швейцарии, которая в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси представляет интересы России в Грузии и Грузии в России, сообщается на официальном сайте российского дипломатического ведомства.



Напомним, и без того сложные из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году отношения России и Грузии обострились летом 2019 года после ряда провокаций с грузинской стороны. 20 июня в центре Тбилиси начались беспорядки, спровоцированные оппозицией после выступления на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси главы российской делегации Сергея Гаврилова. В Тбилиси начался собравший около 7 тысяч человек митинг с требованием, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну, а члены правительства подали в отставку.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно были запрещены воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовали не продавать путевки в эту страну на время запрета. Полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля также были приостановлены. Минтранс оценил убытки авиакомпаний от запрета авиасообщения с Грузией в 3 миллиарда рублей.



7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. Копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России.



Госдума предложила правительству рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Грузии. С предложением установить блокаду Грузии со стороны российской границы — «закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии» — также выступил Рамзан Кадыров. Поступили предложение и о наказании Габунии. Владимир Путин выступил против введения санкций против Грузии и против возбуждения уголовного дела в отношении журналиста.

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе оценила потери экономики Грузии от резкого падения турпотока из России летом 2019 года в 700 миллионов долларов США, а президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о необходимости добиться экономической независимости от РФ. 25 сентября Сергей Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией. По его мнению, это было бы правильным шагом, так как большинство грузин уже осознало контрпродуктивность антироссийской провокации.

