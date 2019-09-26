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Памфилова назвала клеветой слова журналистки AP об угрозах со стороны ЦИК

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала клеветой высказывание журналистки Associated Press Натальи Васильевой об угрозах со стороны ЦИК, сообщает ТАСС.

Она отметила, что журналистке необходимо отвечать за свои слова.

Если ей это не приснилось, кто-то ей откуда-то каким-то образом угрожал, если у нее есть факты, то пусть подает в суд или обращается в правоохранительные органы, — подчеркнула Памфилова.

Председатель Центризбиркома добавила, что несмотря на нарушение журналистской этики, она не стала обращаться в суд.

Мы обратились в Общественную коллегию, то есть максимально лояльно поступили, — приводит агентство слова Памфиловой.

Ранее во время открытого заседания Общественной коллегии по жалобам на прессу журналистка АР заявила, что 30 августа во время встречи главы ЦИК с и. о. директора службы новостей американского агентства Харриет Моррис по поводу публикации интервью с Памфиловой «один из сотрудников аппарата комиссии высказал комментарий, который агентство расценивает как угрозу».

Журналистка добавила, что ей сообщили, что «у нее никогда не будет карьеры, ее не будут пускать в ЦИК, МИД и Кремль».

Associated Press опубликовало интервью с Памфиловой 29 августа.

После публикации в ЦИК отметили, что «вместо заявленного видеоинтервью был размещен авторский материал, содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы, с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России».

Также в комиссии подчеркнули, что «размещенные краткие видеофрагменты представляют собой разрозненные фразы, которые, будучи оторваны от общего хода беседы, в ряде случаев потеряли свой изначальный смысл».

Впоследствии ЦИК обратился в американское агентство, потребовав дать опровержение допущенных ошибок, однако, по данным комиссии, статья автора была признана АР корректной.

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