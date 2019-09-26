В Москве мужчина выпрыгнул из горящей квартиры на седьмом этаже

Во время пожара в квартире жилого дома на севере Москвы мужчина выпрыгнул с седьмого этажа.

Несмотря на такую высоту, он остался жив, его госпитализировали.

Пожар произошел в 19-этажном жилом доме на улице Левобережная, дом 4, корпус 15, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Пожарные во время тушения спасли трех человек, двое из которых дети, с восьмого этажа здания.

К настоящему времени пожар ликвидирован.