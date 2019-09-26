Глава ДНР отказался от белорусских миротворцев в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что его государство не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии, сообщает Донецкое агентство новостей.

По его мнению, тот факт, что Минск является местом для переговоров контактной группы, — это уже достаточный вклад этой страны в урегулирование военного конфликта в Донбассе.

Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем, — приводит агентство слова Пушилина.

Как сообщал «Ридус», ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил украинским СМИ, что ввязывание в конфликт является для него большой проблемой, но он готов закрыть своими миротворцами участок границы между Украиной и Россией, который сейчас не контролируется Киевом, если будет согласие двух сторон.

По его словам, Белоруссия «крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей».

При этом Лукашенко подчеркнул, что его страна делает и продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира на Украине: от обеспечения трехсторонней контактной группы в Минске и оказания гуманитарной помощи до участия в восстановления инфраструктуры в Донбассе.

В Кремле в связи с этим отметили, что прежде всего необходимо узнать отношение к этому предложению участников конфликта — Киева и республик Донбасса.

