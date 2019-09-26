В России зафиксирован самый низкий уровень безработицы за два года

Росстат зафиксировал в августе самый низкий уровень безработицы за последние два года — 4,3% от общей численности рабочей силы в РФ. В целом за прошедший год безработица в стране снизилась на 0,3%.

Отметим, что уровень безработицы среди сельских жителей составляет 6,1%, а среди городских — 3,8%, говорится на сайте статистического ведомства.

Ранее в пресс-службе Росстата сообщили, что опубликованные ведомством данные о грядущем увольнении 51,6 тысячи россиян являются прогнозными, а не планируемыми решениями.

«В действительности, далеко не все предприятия прибегают к увольнениям», — пояснили в Росстате, добавив, что 51,6 тысячи человек — это менее 0,1% работающего населения России.

Наиболее масштабные сокращения могут коснуться сотрудников компаний, занимающихся обрабатывающим производством, — 12,6 тысячи человек, госслужащих и работников военных производств — 7,7 тысячи человек, а также представителей сферы образования — 5,2 тысячи человек.

