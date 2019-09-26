Спасатели рассказали школьникам о «кубе жизни» и медицине катастроф

Минпросвещение РФ и портал «Проектория» организовали всероссийский открытый урок «Спасатели». Занятия проходили в режиме телемоста. Профессиональные спасатели рассказали школьникам со всех регионов страны, кого берут работать в медицину катастроф, что такое «куб жизни» и кто должен снимать с деревьев котят.

Командир отделения 23-й пожарно-спасательной части Москвы МЧС России Артем Елисеев поведал ребятам, что каждый желающий стать пожарным должен сначала пройти медицинский и психологический отборы. Только после этого начинается курс молодого бойца, во время которого ученик подвергается достаточно сложным испытаниям. При этом Елисеев отметил, что, вопреки расхожему мнению, котят с деревьев пожарные не снимают.

Еще он рассказал школьникам про так называемый «куб жизни». Данное приспособление, указал Елисеев, «используется для спасения людей при пожаре с высоты».

Это надувной большой круг, в центре мишень, чтобы сверху в нее можно было прицелиться, — добавил пожарный.

Не менее увлекательным получился рассказ главного фельдшера Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России Максима Мухина. Таким специалистам, как Мухин, приходится работать при больших разрушениях, в условиях массового появления пострадавших.

«У нас работают не только врачи скорой помощи и реаниматологи, у нас есть хирурги, неврологи, офтальмологи, оториноларингологи», — приводит слова Мухина ТАСС.

Следующий открытый урок пройдет 17 октября. Он будет посвящен работникам медиасферы.