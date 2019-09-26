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В небе над Москвой чуть не столкнулись два пассажирских самолета

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© Коллаж/Ридус

© Коллаж/Ридус

В Московской воздушной зоне допустили опасное сближение два пассажирских самолета, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

По его данным, сближение произошло между лайнерами швейцарской авиакомпании Swiss и российской NordStar.

При снижении швейцарского самолета, летевшего из Женевы в Москву, сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе.

Лайнер авиакомпании NordStar направлялся их Москвы в греческий Закинтос.

Самолеты шли встречным курсом, отметил собеседник агентства.

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