В небе над Москвой чуть не столкнулись два пассажирских самолета
- 26 сентября 2019, 17:12
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Московской воздушной зоне допустили опасное сближение два пассажирских самолета, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в авиаотрасли.
По его данным, сближение произошло между лайнерами швейцарской авиакомпании Swiss и российской NordStar.
При снижении швейцарского самолета, летевшего из Женевы в Москву, сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе.
Лайнер авиакомпании NordStar направлялся их Москвы в греческий Закинтос.
Самолеты шли встречным курсом, отметил собеседник агентства.
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