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Пьяный мужчина укусил московского таксиста и сломал ему ногу

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

В столице 39-летний житель Воронежа в состоянии алкогольного опьянения покусал и избил таксиста, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Росгвардии.

Инцидент произошел на Щербаковской улице, расположенной на востоке Москвы.

Сотрудники Росгвардии во время патрулирования улицы ранним утром увидели двух дерущихся мужчин.

Стражи правопорядка разняли молодых людей, — рассказал собеседник агентства.

Выяснилось, что нетрезвый мужчина сел в такси и начал оскорблять водителя.

Таксист попросил пьяного пассажира покинуть автомобиль, однако в ответ он начал избивать водителя и укусил его за палец.

Пострадавшего таксиста госпитализировали с переломом ноги и множественными гематомами, а пьяного пассажира передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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