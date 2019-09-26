Пьяный мужчина укусил московского таксиста и сломал ему ногу
- 26 сентября 2019, 16:34
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столице 39-летний житель Воронежа в состоянии алкогольного опьянения покусал и избил таксиста, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Росгвардии.
Инцидент произошел на Щербаковской улице, расположенной на востоке Москвы.
Сотрудники Росгвардии во время патрулирования улицы ранним утром увидели двух дерущихся мужчин.
Стражи правопорядка разняли молодых людей, — рассказал собеседник агентства.
Выяснилось, что нетрезвый мужчина сел в такси и начал оскорблять водителя.
Таксист попросил пьяного пассажира покинуть автомобиль, однако в ответ он начал избивать водителя и укусил его за палец.
Пострадавшего таксиста госпитализировали с переломом ноги и множественными гематомами, а пьяного пассажира передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Войти через социальные сети: