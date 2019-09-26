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Мосгорсуд не нашел в деле Миняйло признаков уголовных преступлений

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

В Москве по решению Басманного районного суда выпущен на свободу обвиняемый в массовых беспорядках во время несанкционированной акции 27 июля Алексей Миняйло, сообщает РИА Новости.

Обвиняемого освободить из-под стражи, — приводит агентство слова судьи.

Согласно сообщению пресс-службы Мосгорсуда, обвинения с Миняйло пока не сняты — это будет решать Следственный комитет.

Несмотря на то, что вмененный ему состав преступления (ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки») в действиях Миняйло не усматривается, в них все-же есть признаки административного правонарушения.

Представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова настаивает на том, что если Миняйло привлекут к административной ответственности, то время его нахождения под стражей должно быть зачтено.

Ранее сегодня следователь попросил перевести Миняйло из СИЗО под домашний арест, сообщает газета «Взгляд».

Просьбу следователя поддержала представитель прокуратуры.

Несколько дней назад Следственный комитет просил оставить Алексея Миняйло под арестом до зимы, напоминает ФАН.

Ранее, как сообщал «Ридус», группа деятелей культуры направила премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой освободить из-под стражи фигурантов «московского дела».

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