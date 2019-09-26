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The Boring Company начала строительство тоннеля

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
The Boring Company

The Boring Company

Представители The Boring Company рассказали о начале строительства скоростного подземного тоннеля Loop в Лас-Вегасе. Компания готовилась к запуску тоннеля на протяжении нескольких лет.

Напомним, что The Boring Company будет создавать высокоскоростные подземные магистрали Loop, которые позволят гостям и жителям города добираться до аэропорта из центра всего за восемь минут. По цене проезд в тоннеле обойдется не дороже, чем обычный проезд на автобусе.

Удобство капсул не только в их скорости, но и в компактности, так как одна ячейка по размерам занимает всего одно парковочное место легкового автомобиля. Это главное отличие нового транспорта от того же метро, которое требует строительства крупных станций. 

Еще одна потрясающая возможность подземных тоннелей — это способность перевозить автомобили. Однако такой проект находится в разработке, поскольку в первую очередь тоннель рассчитан на тех, кто не владеет личным автотранспортом. 

Пока что пассажиров будут перевозить на автономных расширенных электромобилях Tesla Model 3 и Tesla Model X, которые смогут вмещать до 16 человек. Скорость капсул составит 250 километров в час.

Строительные работы уже начались: компания построила сооружение одной из пассажирских станций системы, которая расположена на восточном конце здания South Hall.

Также параллельно с этим тоннелем компания начала работу над подземным участком дороги для электроавтобусов в Чикаго. Тоннель будет соединять центр города с аэропортом.

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