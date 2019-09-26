Раскрыта тайна загадочной мумии крокодила

Команда археологов из Университета Монпелье III опубликовала новое исследование, в котором подробно описана уникальная мумия крокодила, возраст которой — около 2 тысяч лет. Долгое время было не понятно, как и зачем древние египтяне мумифицировали животное.

В ходе работы выяснился интересный факт. Оказывается, крокодила специально убили ударом по голове, после чего начался процесс бальзамирования. Напомним, некоторые ученые предполагали, что крокодила похоронили после естественной смерти.

Чтобы это прояснить, исследователи провели синхротронное сканирование останков животного.

Животное было намеренно убито сильным ударом по голове. Крокодил умер из-за прокола черепа и проникающей травмы головного мозга. Скорее всего, удар был нанесен булавой по правой стороне головы, когда крокодил лежал, — поясняют ученые.

Сразу после гибели крокодила начали готовить к мумификации. Головную травму обработали маслом и смолой. Внутренние органы животного не доставали, хотя обычно при мумификации это делается.

По словам ученых, в момент бальзамирования в пищеварительной системе крокодила все еще находились остатки пищи: яйца рептилий, насекомые, рыба и грызуны.

Сейчас к исследованию подключились историки, которые помогут разобраться, был ли случай убийства крокодила единичным, или это обычная практика.

Напомним, что крокодилы были священными животными и обычно ассоциировались с Себеком, богом плодородия, который изображался как существо с головой рептилии и телом человека.