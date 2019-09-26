Робопес от Boston Dynamics поступил в продажу

Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж своих четвероногих робопсов SpotMini. Первая партия выйдет в ограниченном количестве, и, скорее всего, в открытой продаже она не появится.

Также неизвестно, сколько будут стоить роботы и в какой комплектации их будут продавать.

Напомним, что SpotMini — это четвероногий робот Boston Dynamics, производство которого началось в 2016 году. Робот представляет собой четвероногое устройство, которое внешне напоминает собаку или героя из мультиков Pixar. После того как короткое видео появилось в интернете, новинку Boston Dynamics начали активно обсуждать.

В 2016 году робота прозвали «жирафом» из-за длинной шеи-манипулятора, с помощью которой он мог выполнять разные действия, например приносить хозяину вещи. Последующие модели стали делать без шеи, но неизвестно, какой именно образец поступит в продажу.

Ходят слухи, что руку-манипулятор можно будет докупить в дополнительной комплектации. Недавно разработчики добавили роботу еще одну полезную функцию — он научился танцевать под музыку.

Помимо бытовых полезных навыков, например подавать предметы, исследовать обстановку и доставлять посылки, мы считаем, ему пригодится умение здорово танцевать. Развлечения будут отдельным рынком для робота, — сообщают разработчики.

О намерении Boston Dynamics использовать своих подопечных в развлекательных целях стало известно не так давно. Компания начала сотрудничать с Cirque du Soleil, чтобы в будущем использовать роботов на сцене.

После появления роботов Boston Dynamics на рынке многие люди испугались, что подобные машины могут быть использованы для военных действий. Но представители компании заверяют, что Spot никогда не будет делать то, что вредит людям, даже в имитационном режиме.

Что ж, посмотрим, что будет дальше.