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Число пострадавших при жесткой посадке «Боинга» в Барнауле выросло до 56

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© youtube.com

© youtube.com

Число пострадавших из-за жесткого приземления самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула увеличилось до 56 человек.

«Количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта на сегодняшнее утро составило 56 человек, одна пассажирка находится в больнице», — сообщили ТАСС в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

В основном пассажиры получили небольшие травмы и после осмотра медиками и показания первой помощи разъехались по домам.

Как сообщал «Ридус», всего на борту следовавшего из Вьетнама лайнера находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Во время посадки у воздушного судна загорелась стойка шасси. Пассажиров и экипаж эвакуировали по надувным трапам.

Обратный рейс во вьетнамский Камрань вылетел из Барнаула с семичасовой задержкой, для этого авиакомпания предоставила резервный борт.

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