Захарова назвала речь Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, во время которого он обвинил Россию в агрессии.

«Реально Зеленского очень сильно подставили те люди, которые рассказали, что в ООН с пустыми руками не ездят. В ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые региональные вопросы. <...> Приезжать с вот этой пропагандистской мишурой и, мало того, фокусировать, отвлекая внимание от главного, а это было сделано», — заявила Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».



По ее словам, рассказ Зеленского о пуле, которая убила оперного певца Василия Слипака в Донбассе, не дает слушателям полной картины произошедшего. «Это не оперная дива, которая случайно пала жертвой... это человек, который сделал выбор, выбрал сторону в братоубийственной войне, и эта сторона была точно не под какими-то правильными высокими лозунгами», — пояснила Захарова.

«Это просто классический пример отвлечения внимания и по большому счету элемент такой же дезинформации», — добавила представитель МИД.

Напомним, Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в нападении на Украину и в качестве наглядного примера продемонстрировал главам и дипломатам иностранных государств пулю калибром 12,7 мм, от которой во время боестолкновения в Донбассе погиб украинский оперный певец Василий Слипак.

Кроме того, украинский лидер провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, во время которой назвал приоритетом своей политики прекращение войны в Донбассе и возвращение в состав страны утраченных территорий, в том числе Крыма, попросив в этом помощи у администрации Соединенных Штатов. В ответ Трамп призвал Россию и Украину продолжать добиваться прогресса в решении спорных вопросов.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Мария Захарова прокомментировала публикацию Белым домом рассекреченной стенограммы разговора Трампа с Зеленским из-за обвинений со стороны Демократической партии США.