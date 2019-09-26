Зеленский пересказал свой разговор с Лавровым в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, о чем беседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время их незапланированной встречи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

«Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться, и сказал: „Мы очень хотим, чтобы закончилась война в Донбассе“. Поздравил с обменом. То есть был очень короткий этот разговор, мы в очереди стояли», — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с Дональдом Трампом.

Президент ответил Лаврову, что также хочет прекратить войну, передает газета «Украинская правда». «Это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей», — уточнил Зеленский.

«Я хочу остановить убийство наших людей, наших военных, наших граждан», — добавил украинский лидер.



Напомним, краткий разговор Сергея Лаврова и Владимира Зеленского состоялся 24 сентября во время приема, организованного президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Беседа была непубличной, а российские СМИ сообщили, что стороны обсуждали ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

На следующий день Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в нападении на Украину, а также провел встречу с Трампом, во время которой назвал приоритетом своей политики прекращение войны в Донбассе и возвращение в состав страны утраченных территорий, в том числе Крыма.