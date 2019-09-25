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004137

Кураев прокомментировал предложение легализовать многоженство в РФ

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© ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

© ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

Богослов Андрей Кураев высказал свою точку зрения относительно предложение муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова легализовать многоженство в России.

По мнению Кураева, для России в многоженстве нет ничего необычного, так как оно практиковалось еще во времена Российской империи.

«В Российской империи это было, когда разные регионы и конфессиональные группы могли жить по своим уставам», — сказал богослов в беседе с «360».

Он пояснил, что мусульмане Кавказа жили по законам шариата, а калмыки — по степному уложению. Их традиции и законы признавались российской властью, напомнил телеканалу Кураев.

По его словам, если муфтий выступил с таким предложением, значит, он лучше знает свою паству.

Ранее Ильдар Аляутдинов заявил, что в случае введения многоженства будет намного меньше той греховности и блуда, которые сейчас так стремительно распространяются. Он также указал на то, что эта мера позволит решить социальные проблемы, связанные со значительным численным преимуществом женщин, и может стать гарантом соблюдения их прав.

Недавно о преимуществах многоженства высказался председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. По его словам, лучше иметь двух законных жен и нести за них ответственность перед законом и перед исламом, чем иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности.

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