После жесткой посадки в Барнауле за медпомощью обратились более 20 человек

После жесткого приземления самолета Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула медицинская помощь потребовалась 23 пассажирам.

«За медицинской помощью обратились 23 человека, пять из них госпитализированы», — приводит ФАН сообщение МЧС РФ.

Остальных пассажиров осматривают медики.

Всего на борту лайнера находились 334 пассажира и 10 членов экипажа, уточнили в региональном ГУ МЧС.

Позже ТАСС передал, что число пострадавших возросло до 49 человек.

Ранее сообщалось, что при посадке самолета Boeing 767−300, следовавшего из Вьетнама, у воздушного судна загорелась стойка шасси. Пассажиров и экипаж эвакуировали по надувным трапам.