В РПЦ грянул новый скандал с педофилией

Ленинский районный суд Оренбурга отправил в СИЗО по подозрению в педофилии известного в православной среде священника — настоятеля Саракташской Свято-Троицкой обители милосердия протоиерея Николая Стремского, воспитавшего десятки приемных детей.

По данным местного издания Orenburg.media, священнослужителю предъявлены обвинения по уголовным статьям «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста», «Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц не достигших 14-летнего возраста», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Протоиерей Николай Стремский занимал видное положение в своей епархии: был награжден правом ношения митры, нес послушание ректора Оренбургского епархиального духовного училища, директора православной общеобразовательной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского и являлся благочинным храмов сразу в четырех районах Оренбургской области. Работа священника по воспитанию брошенных родителями приемных детей была широко известна по всей России.



В качестве потерпевших в уголовном деле признаны семеро несовершеннолетних и малолетних детей, находящихся под опекой и удочеренных Стремским.

В СКР по Оренбургской области журналистам отказали в комментариях. В Оренбургской епархии протоиерея Николая Стремского запретили в священнослужении на время расследования уголовного дела, отметив, что «человек считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда».

Пресс-служба епархии также напомнила, что в обители милосердия, которой руководил Стремский, «нашли себе приют многие пожилые люди, оставшиеся без крыши над головой и элементарной материальной поддержки». «Здесь воспитано более 70 приемных и усыновленных детей, им было дано всё необходимое для полноценной взрослой жизни. В Оренбургской епархии сложившаяся ситуация находится на контроле у правящего архиерея», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в последние годы сразу несколько священников РПЦ были осуждены за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Более всего известно дело иерея Глеба Грозовского, который скрывался от следствия в Израиле, но был выдан российским властям и получил 14 лет заключения в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера над двумя девочками.

Осенью 2018 года суд в Якутии приговорил бывшего директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Андрея Ткаченко) к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, в его деле фигурирую десятки эпизодов насилия над детьми.

Весной 2019 года к четырем с половиной годам лишения свободы был приговорен бывший настоятель храма в селе Липин Бор Вологодской области Алексий Мокиевский, которого суд признал виновным в развращении девочки-прихожанки и распространении порнографии.