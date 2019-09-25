В Москве задержан напавший на полицейских мужчина
- 25 сентября 2019, 21:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудники полиции задержали мужчину, который совершил нападение на полицейских в жилом доме на юго-западе Москвы.
Он распылил газ из перцового баллончика в лицо стражам порядка.
В результате двое полицейских получили химические ожоги глаз, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.
«Мужчина 1980 года рождения задержан», — сказала собеседница агентства. Она добавила, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителей власти».
Следствием установлено, что 25 сентября на лестничной площадке жилого дома на Ленинском проспекте нетрезвый мужчина распылил газ из перцового баллончика в лицо полицейским, отказываясь проследовать с ними в отделение. Затем он забаррикадировался в своей квартире.
В итоге выяснилось, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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