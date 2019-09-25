В Москве задержан напавший на полицейских мужчина

Сотрудники полиции задержали мужчину, который совершил нападение на полицейских в жилом доме на юго-западе Москвы.

Он распылил газ из перцового баллончика в лицо стражам порядка.

В результате двое полицейских получили химические ожоги глаз, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления по Москве Юлия Иванова.

«Мужчина 1980 года рождения задержан», — сказала собеседница агентства. Она добавила, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителей власти».

Следствием установлено, что 25 сентября на лестничной площадке жилого дома на Ленинском проспекте нетрезвый мужчина распылил газ из перцового баллончика в лицо полицейским, отказываясь проследовать с ними в отделение. Затем он забаррикадировался в своей квартире.

В итоге выяснилось, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.