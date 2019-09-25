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Игроку НХЛ грозит тюремный срок за сексуальные домогательства

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© Chris Young/Zuma\TASS

© Chris Young/Zuma\TASS

Американский хоккеист Остон Мэттьюс, выступающий за клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», обвиняется в сексуальных домогательствах.

Как сообщает CBS Sports, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 22-летний спортсмен снял брюки перед женщиной, работающей охранником, и продемонстрировал ей свою пятую точку в нижнем белье.

По данным телеканала, он также пытался проникнуть в машину, в которой находилась женщина.

В результате она обратилась в полицию, заявив, что она — военный ветеран и страдает посттравматическим синдромом после службы в армии. По ее словам, произошедший инцидент нанес вред ее психическому здоровью.

Мэттьюсу может грозить арест на шесть месяцев и штраф в 2,5 тысячи долларов.

В «Торонто Мэйпл Лифс» хоккеист играет с 2016 года, а этой зимой он подписал с клубом 5-летний контракт на 58 миллионов долларов. В 2014 и 2015 годах он становился чемпионом мира в составе юниорской сборной США.

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