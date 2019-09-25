6 вопросов водолазу о московских прудах, русалках и работе в море

Мы продолжаем нашу рубрику об интересных профессиях и людях, и на этот раз нам удалось пообщаться с водолазом Максимом Дробышевским. Встреча с героем происходила в рамках лектория «Тактики и Практики».

Водолаз рассказал о самых интересных и захватывающих моментах своей работы, а также поделился информацией, где нужно учиться, чтобы получить такую специальность.

Как получить профессию водолаза?

После окончания школы нужно пройти школу водолаза, которая находится в Москве. Все, кто там учатся, получают звание водолаза четвёртого разряда, а если хотят учиться дальше, то подают документы и получают уже узконаправленную специальность. Например, водолаз шестого разряда занимается инженерной работой под водой.

Дальше водолаз заносится в российскую базу, где собрана вся информация о водолазах: где учился, как проходил медицинскую комиссию, где работал. На этом же сайте можно искать вакансии и оставлять резюме.

Максим рассказал, что он попал в эту сферу работы случайно. Он устроился на работу помощника водолаза почти в 30 лет без специального образования. Спустя какое-то время организации дали квоту на обучение водолазов в Норвегии, и Дробышевский поехал проходить стажировку.

Это курсы повышения квалификации, поэтому отбирались специалисты с опытом работы, которые затем должны были отработать в профессии 5 лет. Максим оказался единственным человеком в группе, не имеющим квалификации, но судьба так распорядилась, что его взяли, более того, он окончил курсы лучшим учеником школы.



Профессия водолаза очень востребована. Работа очень сложная и опасная, поэтому за нее хорошо платят. На пенсию мы выходим после 15 лет непрерывного стажа, — рассказал водолаз.

Кто обитает на дне океана?

На лекции присутствовало много школьников, которых интересовало, кто живет под водой, и как часто водолазы сталкиваются с морскими существами. Максим честно признался, что русалок и морских чудовищ он не встречал, зато ему приходилось бок о бок работать с разными морскими животными.

Например, мимо водолаза проплывали касатки и крупные скаты, мелкие и большие рыбы. Во время работы в Северном Ледовитом океане к подводным работникам часто приплывали морские котики и тюлени, которые отличаются своим любопытством.

Как-то раз в Каспийском море меня достал тюлень. Он постоянно тыкал в меня, тащил за ласты, то есть очень неудобно было работать. Тюлень залез в насадку, мне пришлось помогать ему выбираться, так как он застрял, — с улыбкой вспоминает водолаз.

Дробышевский признается, что работа водолаза — это очень ответственное занятие, требующее внимания. Нельзя отвлекаться на посторонние предметы и звуки, так как это может быть опасно для жизни.

Один мой старый опытный коллега сказал, что лучше, когда видимости под водой совсем нет, так как ты не видишь, что творится рядом. Ведь можно испугаться, а нужно работать в спокойствии. Возможно, мимо меня когда-то и проплывало чудовище, но я его просто не увидел, — рассказывает Максим Дробышевский.

Что водолазы делают в московском ЖКХ?



Оказывается, что в ЖКХ работают не только слесари и сантехники, но и водолазы. После переезда в Москву Максим устроился на работу в ГУП «Мосводосток», которая контролирует все водоемы столицы.

Водолаз не ожидал, что там будет столько работы. В обязанности водолаза входит очистка озер, рек, прудов Москвы, строительные работы на дне водоемов, проверка подземных рек, чистка коллекторов.

Московские пруды чистятся ежегодно. Причем, это делаются вручную при помощи самодельных скребков. Дробышевский рассказал, что есть специальные brush-машины для уборки, но не очень удобные и оставляют после себя много грязи.

Водолазы, работающие в море или океане, также занимаются уборкой, но уже судов. Например, после одного захода в море на нижней части корабля образуется около 5 сантиметров ракушки и ила, которые нужно очистить.

Что можно найти в столичных водоемах?

Река — это огромная сила, которая тащит за собой практически все. Когда водолазы исследуют коллекторы, то находят очень много мусора. Приходится его доставать и утилизировать. Это как обычный бытовой мусор, так и различные материалы: асфальт, металл, железо.

Ежегодно в прудах Москвы водолазы находят угнанные автомобили. Оказывается, что угнанные зимой авто часто в ночь загоняют на лед, чтобы к утру они уже оказались под водой. Например, в этом сезоне водолазы нашли два запорожца, Оку и «Москвича».

Помимо мусора водолазы также сталкиваются и с утопленниками. Об одном таком случае рассказал и Максим:

На реке Яуза при проверке шлюза мы обнаружили подростка, которого искали 12 дней. Оказывается, его присосало течением к решетке, и он не мог всплыть. Так как мы не спасатели, нам запрещается поднимать людей, поэтому мы привязали к нему конец троса, сами выплыли на берег и стали дожидаться спасателей. К сожалению, это не редкость в нашей работе.

Сколько минут водолаз может провести под водой без дыхания?

Во время вступительных экзаменов водолазы должны провести под водой минуту. Это минимум, который требуется специалисту, чтобы отработать экстренную ситуацию: снять с себя маску, надеть ее на напарника, достать запасную маску и всплыть на поверхность воды.

Но вообще от водолазов не требуют долгого пребывания под водой. Так как они работают на больших глубинах, дыхание происходит за счет специальных баллонов или тросов. Если надолго задержать дыхание, то произойдет кислородное голодание, и водолаз может потерять сознание.

Из-за специфики работы водолазы часто сталкиваются с профессиональными заболеваниями. Это чаще всего болезнь суставов из-за скопления азота в костях и мягких тканях, а также простатит из-за холодной воды.

Что снится водолазу?

Лектор признался, что ему часто снится своя работа. В своих снах Максим может даже дышать под водой без специального костюма.

Я даже во вне подсознательно стараюсь очень спокойно и по чуть-чуть дышать, чтобы не хлебнуть воду, — говорит водолаз.

Несмотря на тяжелую работу, водолазы даже в отпуске думают о воде. Интересно то, что подводные специалисты редко отдыхают на море, так как для них это обыденность. Водолазы больше предпочитают лес и горы.