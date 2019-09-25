Водитель из Иваново умер, совершив два ДТП за один день

Сбив пешехода и велосипедистку в течение одного дня, житель Иваново скончался.

Как сообщается на сайте регионального УМВД, находившийся за рулем автомобиля Kia Rio 62-летний мужчина сначала совершил наезд на 38-летнюю женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина отказалась от госпитализации, а в отношении водителя был составлен акт об административном правонарушении.

Через три часа после этого ДТП тот же мужчина сбил 20-летнюю велосипедистку. В результате она получила травмы головы и была доставлена в больницу. Водитель же вышел из автомобиля, потерял сознание и умер, говорится в сообщении.

Оба инцидента произошли в разных районах Иваново. Установлено, что водитель был трезв.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.