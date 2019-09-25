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Росстат: данные о сентябрьских увольнениях являются только прогнозом

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Опубликованные данные Росстата о возможном увольнении 51,6 тысячи человек являются прогнозными, а не планируемыми решениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В действительности, далеко не все предприятия прибегают к увольнениям», — пояснили в Росстате., отметив, что 51,6 тысячи человек — это менее 0,1% работающего населения России.

Напомним, что по данным статистического ведомства, наиболее масштабные сокращения могут коснуться сотрудников компаний, занимающихся обрабатывающим производством, — 12,6 тысячи человек, госслужащих и работников военных производств — 7,7 тысячи человек, а также представителей сферы образования — 5,2 тысячи человек.

Ранее Росстат обнародовал информацию о том, в каких регионах России самые высокие пенсии. Первое место досталось Чукотскому автономному округу.

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10+ примеров того, что современная высокая мода бессмысленна и беспощадна

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Современную моду в принципе очень сложно понять, а современную высокую моду так тем более. И эти 14 фотографий служат прекрасным тому доказательством. Тут представлено всё сумасшествие дизайнерской мысли, начиная от мужских пальто из перчаток и заканчивая костюмом из досок.

Остается лишь надеяться, что эти модные веяния не войдут в обычную жизнь.

Кто-то вдохновлялся огромными шарами из парков аттракционов?

Мужчины, что скажете?

Когда неудачно пробежал через забор

Новая форма сварщиков?

Интересно, кем был вдохновлен этот образ?

Многоликое платье

Платье, которым можно будет пугать своих детей

«Как ты меня узнаешь? Я буду в огромных голубых варежках и вязанной шапке»

«Нет туалетной бумаги? Не переживай, можешь оторвать немного от моей шляпы»

Спортсмены будут в восторге

Большой брат следит за тобой

Хотелось бы увидеть, как этот человек здоровается с людьми

И сказать нечего

А как вам этот наряд в форме гигантского авокадо?

А эти 15 фотографий докажут, что мода явно сходит с ума!

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