Росстат: данные о сентябрьских увольнениях являются только прогнозом

Опубликованные данные Росстата о возможном увольнении 51,6 тысячи человек являются прогнозными, а не планируемыми решениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В действительности, далеко не все предприятия прибегают к увольнениям», — пояснили в Росстате., отметив, что 51,6 тысячи человек — это менее 0,1% работающего населения России.

Напомним, что по данным статистического ведомства, наиболее масштабные сокращения могут коснуться сотрудников компаний, занимающихся обрабатывающим производством, — 12,6 тысячи человек, госслужащих и работников военных производств — 7,7 тысячи человек, а также представителей сферы образования — 5,2 тысячи человек.

Ранее Росстат обнародовал информацию о том, в каких регионах России самые высокие пенсии. Первое место досталось Чукотскому автономному округу.