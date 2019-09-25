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Boston Dynamics снова удивили способностями своего робота

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Разработчики из компании Boston Dynamics опубликовали новое видео, на котором можно увидеть, каким трюкам научился робот-атлет Atlas за последнее время. Успехи человекоподобного робота показывают огромный прогресс в создании антропоморфных роботов.

Напомним, что Atlas — это человекоподобный робот-атлет, которого представили в 2015 году. Одним из самых ярких появлений с его участием стал ролик, где он выполняет сальто назад.

Робот умеет прыгать, бегать, выполнять различные физические упражнения, передвигаться по завалам, балансировать на одной ноге и делать много других задач, которые могут пригодится ему в работе.

В новом ролике разработчики показали, каким новым трюкам обучился Atlas. На видео можно увидеть, как робот выполняет кувырок вперед, делает стойку на руках и через перекат на спине встает на ноги. Затем робот-атлет снова совершает сальто вперед и начинает выполнять упражнения в обратном порядке.

Также можно увидеть, как робот научился поворачивать корпус в полете вокруг своей оси на 360 градусов. между упражнениями робот радостно подпрыгивает и машет руками.

Стоит отметить, что движения Atlas очень плавные и точные, поэтому у зрителя не остается впечатления, что перед ними прыгает железная машина. Действительно, робот получился человекоподобным!

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10+ примеров того, что современная высокая мода бессмысленна и беспощадна

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Современную моду в принципе очень сложно понять, а современную высокую моду так тем более. И эти 14 фотографий служат прекрасным тому доказательством. Тут представлено всё сумасшествие дизайнерской мысли, начиная от мужских пальто из перчаток и заканчивая костюмом из досок.

Остается лишь надеяться, что эти модные веяния не войдут в обычную жизнь.

Кто-то вдохновлялся огромными шарами из парков аттракционов?

Мужчины, что скажете?

Когда неудачно пробежал через забор

Новая форма сварщиков?

Интересно, кем был вдохновлен этот образ?

Многоликое платье

Платье, которым можно будет пугать своих детей

«Как ты меня узнаешь? Я буду в огромных голубых варежках и вязанной шапке»

«Нет туалетной бумаги? Не переживай, можешь оторвать немного от моей шляпы»

Спортсмены будут в восторге

Большой брат следит за тобой

Хотелось бы увидеть, как этот человек здоровается с людьми

И сказать нечего

А как вам этот наряд в форме гигантского авокадо?

А эти 15 фотографий докажут, что мода явно сходит с ума!

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