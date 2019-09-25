Boston Dynamics снова удивили способностями своего робота

Разработчики из компании Boston Dynamics опубликовали новое видео, на котором можно увидеть, каким трюкам научился робот-атлет Atlas за последнее время. Успехи человекоподобного робота показывают огромный прогресс в создании антропоморфных роботов.

Напомним, что Atlas — это человекоподобный робот-атлет, которого представили в 2015 году. Одним из самых ярких появлений с его участием стал ролик, где он выполняет сальто назад.



Робот умеет прыгать, бегать, выполнять различные физические упражнения, передвигаться по завалам, балансировать на одной ноге и делать много других задач, которые могут пригодится ему в работе.

В новом ролике разработчики показали, каким новым трюкам обучился Atlas. На видео можно увидеть, как робот выполняет кувырок вперед, делает стойку на руках и через перекат на спине встает на ноги. Затем робот-атлет снова совершает сальто вперед и начинает выполнять упражнения в обратном порядке.

Также можно увидеть, как робот научился поворачивать корпус в полете вокруг своей оси на 360 градусов. между упражнениями робот радостно подпрыгивает и машет руками.

Стоит отметить, что движения Atlas очень плавные и точные, поэтому у зрителя не остается впечатления, что перед ними прыгает железная машина. Действительно, робот получился человекоподобным!