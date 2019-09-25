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Польский военнослужащий убил украинского солдата выстрелом в затылок

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Польский военнослужащий убил украинского солдата выстрелом в затылок в Яворове, где сейчас проходят учения. Инцидент произошел возле кафе 25 сентября, сообщает пресс-служба Львовской области.

Отмечается, что мужчина скончался на месте.

Погибший служил в составе подразделения 184 учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Вооруженных сил Украины.

По факту умышленного убийства заведено уголовное дело. Убийца задержан. Ему грозит от девяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее киевская полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать метромост и государственные учреждения. Злоумышленником оказался 42-летний военнослужащий ВСУ Алексей Белько.

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