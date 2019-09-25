Скучают ли кошки по вам, когда вы не дома

Собака — лучший друг человека, а кошка гуляет сама по себе. Но почему так сложилось, что собаки больше привязаны к человеку, чем кошки?

Авторы нового исследования решили провести эксперимент, и проверить, насколько кошки привязаны и зависимы от своих хозяев. Для этого ученые пригласили добровольцев с домашними кошками и предложили им пройти «тест незнакомой ситуации», который обычно проводится с обезьянами.

С помощью такого эксперимента можно понять степень привязанности животного. Тест заключается в том, что сначала кошка и хозяин очень тесно и активно общаются друг с другом, после чего человек выходит из комнаты на 5−6 минут.

Когда он возвращается в аудиторию, ученые наблюдают за поведением животного. Всего в эксперименте приняло участие 79 котят возрастом от 3 до 8 месяцев, а также их хозяева. Понаблюдав за животными, ученые сделали следующий вывод:

Большинство кошек, а именно 46 особей, после возвращения хозяина легко позволяли себя гладить и брать на руки — они продемонстрировали высокую степень привязанности к людям. А оставшиеся 24 кошки не подпускали к себе хозяина после возвращения.

Хозяева 24 кошек очень расстроились, что их питомцы их не любят, поэтому ученые совместно с ветеринарами решили провести тренинг участникам. На занятии специалисты рассказывали методы дрессировки кошек.

По окончании шестидневного тренинга ученые решили повторить эксперимент и выяснить, поменялось ли поведение кошек. Но, к сожалению, кошки вообще не поменяли свое поведение.

Ученые выяснили, что многие кошки могут быть человеку отличными друзьями, но также есть процент усатых, которые даже в самом маленьком возрасте проявляют неприступность и самостоятельность.

