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Лавров и Зеленский переговорили в ООН

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

На полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялся краткий разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского.

Беседа была непубличной, о ней сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Нью-Йорке. Согласно этим данным, стороны обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

«В ходе приема, организованного президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялся краткий контакт президента Украины Зеленского с главой МИД РФ, — сказал собеседник агентства.

Некоторое улучшение ситуации на Украине заметил президент Франции Эммануэль Макрон. «Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог ответить. В последние недели был прогресс», — цитирует французского лидера РИА Новости. Макрон подтвердил, что встреча в нормандском формате пройдет в ближайшие недели.

Напомним, 7 сентября Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». После этого Зеленский отметил, что он и президент РФ Владимир Путин «сделали все, что пообещали, не меняя по ходу наши договоренности».

Ранее «Ридус» рассказывал о том, случится ли новая бойня в Донбассе из-за нежелания Украины согласовывать «формулу Штайнмайера» исполнять Минские соглашения.

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Комментарии (1)

  • Small 64cd1e034f
    Лидия еусеевасегодня, 08:26

    Приятно и с доброй завистью большинство украинцев смотрят на чудо парочку с пенсионеры себе не могут позволить такую роскошь так как сами борются за свое выживание на пенсии меньше ностью жить в одной семье и размножаться. Украинские пенсионеры живут в 65-70 % за чертой бедности получая пенсию меньше прожиточного минимума хотя Конституция ст 46 гарантирует пенсии не меньше минимального прожиточного минимума. Это замаскированный геноцид украинцев. Украинцы пополнили список вымирающих стран в 2019 году, как можно взять на содержание еще и котейку?

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