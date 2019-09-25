Лавров и Зеленский переговорили в ООН

На полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН состоялся краткий разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского.

Беседа была непубличной, о ней сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Нью-Йорке. Согласно этим данным, стороны обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

«В ходе приема, организованного президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялся краткий контакт президента Украины Зеленского с главой МИД РФ, — сказал собеседник агентства.



Некоторое улучшение ситуации на Украине заметил президент Франции Эммануэль Макрон. «Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог ответить. В последние недели был прогресс», — цитирует французского лидера РИА Новости. Макрон подтвердил, что встреча в нормандском формате пройдет в ближайшие недели.

Напомним, 7 сентября Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». После этого Зеленский отметил, что он и президент РФ Владимир Путин «сделали все, что пообещали, не меняя по ходу наши договоренности».

Ранее «Ридус» рассказывал о том, случится ли новая бойня в Донбассе из-за нежелания Украины согласовывать «формулу Штайнмайера» исполнять Минские соглашения.

