Министр торговли США заснул во время речи американского президента в ООН

Во время выступления главы Белого дома Дональда Трампа на Генассамблее ООН заснул министр торговли США Уилбур Росс.

Как сообщает CNBC, Росс просидел с закрытыми глазами около 15 минут.

Выступление американского лидера продолжалось 36 минут и было посвящено различным вопросам экономики и политики.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как 81-летний министр сидит с закрытыми глазами, а затем опускает голову.

CNBC напоминает, что Уилбур Росс уже не первый раз засыпает на публичных мероприятиях. Например, в 2017 году он погрузился в сон во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.

Ранее «Ридус» писал о том, что, выступая в ООН, Трамп заявил о своем намерении блокировать выделение помощи Украине.