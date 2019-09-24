найти ×
   
  • USD -0.24
    63.71
  • EUR -0.26
    70.02
СохранитьСохранено0
×

202209

Министр торговли США заснул во время речи американского президента в ООН

Small f1a6d446e0
© AP/TASS

© AP/TASS

Во время выступления главы Белого дома Дональда Трампа на Генассамблее ООН заснул министр торговли США Уилбур Росс.

Как сообщает CNBC, Росс просидел с закрытыми глазами около 15 минут.

Выступление американского лидера продолжалось 36 минут и было посвящено различным вопросам экономики и политики.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, как 81-летний министр сидит с закрытыми глазами, а затем опускает голову.

CNBC напоминает, что Уилбур Росс уже не первый раз засыпает на публичных мероприятиях. Например, в 2017 году он погрузился в сон во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.

Ранее «Ридус» писал о том, что, выступая в ООН, Трамп заявил о своем намерении блокировать выделение помощи Украине.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
5044771читать позжечитаю позже
Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма
0013838читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

28467496читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

312650105читать позжечитаю позже