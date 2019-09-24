Министр торговли США заснул во время речи американского президента в ООН
- 24 сентября 2019, 22:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время выступления главы Белого дома Дональда Трампа на Генассамблее ООН заснул министр торговли США Уилбур Росс.
Как сообщает CNBC, Росс просидел с закрытыми глазами около 15 минут.
Выступление американского лидера продолжалось 36 минут и было посвящено различным вопросам экономики и политики.
На опубликованных телеканалом кадрах видно, как 81-летний министр сидит с закрытыми глазами, а затем опускает голову.
CNBC напоминает, что Уилбур Росс уже не первый раз засыпает на публичных мероприятиях. Например, в 2017 году он погрузился в сон во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.
Ранее «Ридус» писал о том, что, выступая в ООН, Трамп заявил о своем намерении блокировать выделение помощи Украине.
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