Китайские туристы «оккупировали» Царское село

Заместитель министра культуры России Алла Манилова заявила о коллапсе в музее-заповеднике «Царское Село» в городе Пушкин под Санкт-Петербургом из-за наплыва туристов из Китая. Всем прочим туристам, включая российских, приходится томиться из-за этого в длинных очередях.

«У нас красный уровень опасности в „Царском Селе“ для российских туристов», — цитирует «Интерфакс» слова Маниловой. По ее словам, в первую очередь китайцы стремятся осмотреть Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.



«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от «Царского Села», — добавила замминистра.

Директор музея «Царское Село» Ольга Таратынова пояснила журналистам, что в целях безопасности администрация ограничивает количество людей, одновременно находящихся в Екатерининском дворце, до восьмисот. Остальные вынуждены ждать своей очереди, причем в этом году период ожидания достигает четырех часов, тогда как прежде не превышал двух.

Ажиотажным интересом туристов к экспозиции музей уже воспользовались спекулянты, которые скупали и перепродавали по завышенным ценам электронные билеты, пока администрация не стала продавать их строго по паспортам.

Для решения проблемы в Министерстве культуры рассматривают возможность ввести отдельные дни посещения музея для китайских туристов.

Как сообщал «Ридус», недавно Центральный банк России впервые за всю историю наблюдений признал китайских туристов лидерами по совокупным расходам в России. Особенно у них популярно байкальское туристическое направление, но местные жители и власти испытывают к гостям смешанные чувства.