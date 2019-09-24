В одной из башен комплекса «Москва-Сити» произошло задымление
- 24 сентября 2019, 18:54
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На 38-м этаже башни «Федерация — Запад», входящей в комплекс «Москва-Сити», произошло задымление.
Как сообщил ТАСС сообщил источник в экстренных службах, из здания эвакуированы 150 человек.
По словам собеседника агентства, задымление произошло в машинном отделении на уровне 38-го этажа.
В настоящее время пожарно-спасательные подразделения проверяют эту информацию и занимаются поиском источника задымления.
Высота башни «Федерация — Запад» составляет 242,4 метра. В здании 63 этажа. В нем размещены офисы и апартаменты.
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