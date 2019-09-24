найти ×
   
  • USD -0.24
    63.71
  • EUR -0.26
    70.02
СохранитьСохранено0
×

2015628

В одной из башен комплекса «Москва-Сити» произошло задымление

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

На 38-м этаже башни «Федерация — Запад», входящей в комплекс «Москва-Сити», произошло задымление.

Как сообщил ТАСС сообщил источник в экстренных службах, из здания эвакуированы 150 человек.

По словам собеседника агентства, задымление произошло в машинном отделении на уровне 38-го этажа.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения проверяют эту информацию и занимаются поиском источника задымления.

Высота башни «Федерация — Запад» составляет 242,4 метра. В здании 63 этажа. В нем размещены офисы и апартаменты.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти
33082990читать позжечитаю позже
Интернет
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ
9011314читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

143425035читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

28467496читать позжечитаю позже