В одной из башен комплекса «Москва-Сити» произошло задымление

На 38-м этаже башни «Федерация — Запад», входящей в комплекс «Москва-Сити», произошло задымление.

Как сообщил ТАСС сообщил источник в экстренных службах, из здания эвакуированы 150 человек.

По словам собеседника агентства, задымление произошло в машинном отделении на уровне 38-го этажа.

В настоящее время пожарно-спасательные подразделения проверяют эту информацию и занимаются поиском источника задымления.

Высота башни «Федерация — Запад» составляет 242,4 метра. В здании 63 этажа. В нем размещены офисы и апартаменты.