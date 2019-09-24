Бодибилдера из Волгограда посадили на три года за приобретение анаболиков

Начавший заниматься бодибилдингом житель Волгограда заказал из Белоруссии препарат для набора мышечной массы, в результате чего был приговорен судом к трем годам лишения свободы за контрабанду.

Родственники осужденного считают приговор несправедливым.

По словам сестры волгоградца Натальи Заверюхи, ее брат не скрывал факт покупки и честно в нем признался. К тому же он не знал, что совершает преступление. Понять, что в препарате есть что-то запрещенное, может только фармацевт.

«Он зашел в интернет, выбрал сайт, который ему посоветовали на форуме какие-то бодибилдеры, — рассказала телеканалу „360“ Наталья. — Зашел, заказал, а на почте его арестовали».

В беседе с семьей спортсмена следователь указал на то, что незнание закона не освобождает от ответственности. Однако близкие осужденного считают, что наказание тоже должно быть соразмерным.

По их мнению, к таким срокам приговаривают преступников, совершивших грабежи, насилие и разбой. В данном случае никто не пострадал от действий молодого человека.

Близкие осужденного недоумевают, почему суд не учел, что он приобрел всего одну упаковку таблеток, а также не принял во внимание ни предоставленные характеристики, ни отсутствие судимости, ни тот факт, что навредить спортсмен мог только себе.

В надежде на пересмотр решения суда родные бодибилдера подали апелляцию.