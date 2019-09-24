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Под Петербургом иностранец с пистолетом избил в электричке подростка

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© ТАСС/ Павел Смертин

© ТАСС/ Павел Смертин

В электропоезде, следующем из Санкт-Петербурга в город Любань в Ленинградской области, иностранный гражданин избил 16-летнего подростка, угрожая ему пистолетом.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».

По данным полиции, иностранец объяснил свой поступок тем, что ему не понравился «косой взгляд» подростка. «Повалив юношу на пол, он достал пистолет и угрожающим тоном потребовал извинений», — приводит сообщение ТАСС. Затем хулиган ударил юношу кулаком по голове и телу, после чего в драку вмешался еще один пассажир. Тому злоумышленник также стал угрожать.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по статье УК РФ «Угроза убийством».

Нападавшим оказался 18-летний мужчина, который ранее уже был неоднократно судим за разбой и грабеж. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Гражданином какой страны является задержанный, в ведомстве не уточнили.

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